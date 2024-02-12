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Kabine toplantısı gündem maddeleri neler ?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Kabine toplantısı gündem maddeleri neler ? mask
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Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Saat 15.20'de başlayan toplantıda, ana gündem başlıklarının ekonomik gelişmeler, F-16 meselesi ve öğretmen atamaları ile bayram ikramiyelerindeki olası artışların olduğu belirtildi. Toplantıda ayrıca, bakanların kendi alanlarıyla ilgili sunum yapacağı ifade edildi. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

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12 Şub 2024 - 16:57 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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