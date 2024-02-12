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Edirne'de sağanak yağış

Edirne’de hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü Keşan ilçesinde de öğle saatlerinde yağmur başladı.

Edirne'de sağanak yağış mask
Edirne'de sağanak yağış
Edirne'de sağanak yağış
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Edirne'de hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü Keşan ilçesinde de öğle saatlerinde yağmur başladı. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Ana yollarda trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, saçak altları ile pasaj girişlerine sığındı. Yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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12 Şub 2024 - 15:40 DHA Edirne- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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