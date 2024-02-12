Yağmur suyu depolarına talep arttı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, daha önce kamu projelerinin gündeminde olan yağmur suyu hasadı, kuraklık endişesiyle birlikte özel sektör projelerinde de tercih edilmeye başlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Plastik Grubu Yöneticisi Talay Öztürk, "Özellikle son 1 yılda toplu konut projeleri, villalar ve sanayi tesisleri gibi çok sayıda alandan yağmur suyu hasadı depolama tanklarına talep hissedilir oranda arttı." ifadelerini kullandı.

10 tondan 100 tona kadar tek parça yağmur suyu hasadı depolama tankları üretebildiklerini belirten Öztürk, Avrupa ülkelerinde uzun yıllardır kullanılan yağmur suyu hasadı uygulamasının, Türkiye'de kuraklık endişesiyle yeni gündeme geldiğini aktardı.

Öztürk, yağmur suyu hasadının okuldan, hastaneye kadar kamu projelerinde uzun yıllardır gündemde olduğunu hatırlatarak, "Bazı belediyeler park ve bahçe sulaması için bu sistemi kullanıyor. Sanayi tesislerinde de bilinçli olan yatırımcılar yağmur suyu hasadını henüz inşa sürecinde projelerine entegre ediyor. Yağmur suyu hasadı işletmelere hiç maliyet olmadan suyu depolama gibi önemli bir imkan sunuyor. Yağmur esnasında boşa akıp giden su depolanarak işletmelere ekstra katkı sağlıyor." açıklamasında bulundu.

- "Yer altında projeye göre bakım odacıkları oluşturulabiliyor"

İşletme veya bina ihtiyacına göre 10 bin litre ile 100 ton arası üretilen yağmur suyu hasadının, depolama tankları sayesinde toprak altına gömülebildiğini aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Görünmeden yıl boyu yağmur hasadı yapan bu depolara biz toprak altının gizli kahramanları diyoruz. Park ve bahçelerde, toplu konut yeşil alanlarında, fabrika bahçelerinde toprak altına gömülerek kullanılıyor. Otopark alanında da araçların oluşturduğu yük ve hareketten etkilenmiyor. Yağmur suyu hasadı depolarımızın üretiminde toprak altı koşullara dayanımlı polyester hammadde kullanıyoruz. Polyester yağmur suyu depoları uzun yıllar hiç bakım gerektirmeden kullanılıyor. Aynı zamanda tam dönüşümlü özelliğe sahip. Depolama tanklarımıza suyun pompalanması için hidrofor odacıkları da yapıyoruz. Yer altında projeye göre bakım odacıkları oluşturulabiliyor. Depolara drenaj ve filtreleme sistemleri entegre edilebiliyor."