Otomobille hafif ticari araç çarpıştı

Kaza, öğle saatlerinde Nusaybin ilçesi uluslararası İpekyolu’nda meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 16 SH 107 plakalı otomobil ile 47 ACT 082 plakalı hafif ticari araç, kırsal Durakbaşı Mahallesi mevkisi Akarsu kavşağında çarpıştı. Kazada Mehmet Mahsum A. (53), Şerife A. (52), Öznur A.(23), Bedirhan K.(40), Serdar D. (19) ve Ahmet A.(2) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada kullanılamaz hale gelen araçlar, çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.