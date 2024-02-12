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Otomobille hafif ticari araç çarpıştı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde otomobille hafif ticari aracın kavşakta çarpıştığı kazada, 1'i bebek, 6 kişi yaralandı.

Otomobille hafif ticari araç çarpıştı mask
Otomobille hafif ticari araç çarpıştı
Otomobille hafif ticari araç çarpıştı
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Kaza, öğle saatlerinde Nusaybin ilçesi uluslararası İpekyolu’nda meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 16 SH 107 plakalı otomobil ile 47 ACT 082 plakalı hafif ticari araç, kırsal Durakbaşı Mahallesi mevkisi Akarsu kavşağında çarpıştı. Kazada Mehmet Mahsum A. (53), Şerife A. (52), Öznur A.(23), Bedirhan K.(40), Serdar D. (19) ve Ahmet A.(2) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada kullanılamaz hale gelen araçlar, çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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12 Şub 2024 - 15:27 DHA Mardin- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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