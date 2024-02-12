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Bağımsız aday Güztoklusu projelerini açıklıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olan Y. Murat Güztoklusu, Demokrasi Vakfı’nı ziyaret ederek projeleri konusunda açıklamalarda bulundu.

Bağımsız aday Güztoklusu projelerini açıklıyor mask

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağımsız aday olan  Y. Murat Güztoklusu, çalışmalarını hızlandırdı. YAP (Yeni Ankara Programı) “Birlikte Yapabiliriz” sloganı ile  Ankara’da sivil toplum örgütleriyle görüşmelerini sürdüren Y. Murat Güztoklusu Demokraside Birlik Vakfı’nı ziyaret etti.

Vakıf Başkanı Başkanı Mehmet Bozdemir  ve vakıf üyelerine, seçimi kazandığı takdirde Ankara için neler yapacağı konusunda geniş bilgi veren Y. Murat Güztoklusu “ Ankara’nın şu anda en büyük sorunlarından birisi trafiktir. Bir çok ülke başkentini  gezdim. Hafif raylı sisteminin Ankara’da genişletilmesi gerekir. 1999 yılında  DSP’den Çankaya Belediye Başkanlığına aday olduğum dönemde projelerimin arasında olan  “havaray  projesi” gerçekleşirse sorun büyük ölçüde çözümlenmiş olur” diye konuştu.

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12 Şub 2024 - 14:59 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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