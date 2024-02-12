Bağımsız aday Güztoklusu projelerini açıklıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağımsız aday olan Y. Murat Güztoklusu, çalışmalarını hızlandırdı. YAP (Yeni Ankara Programı) “Birlikte Yapabiliriz” sloganı ile Ankara’da sivil toplum örgütleriyle görüşmelerini sürdüren Y. Murat Güztoklusu Demokraside Birlik Vakfı’nı ziyaret etti.
Vakıf Başkanı Başkanı Mehmet Bozdemir ve vakıf üyelerine, seçimi kazandığı takdirde Ankara için neler yapacağı konusunda geniş bilgi veren Y. Murat Güztoklusu “ Ankara’nın şu anda en büyük sorunlarından birisi trafiktir. Bir çok ülke başkentini gezdim. Hafif raylı sisteminin Ankara’da genişletilmesi gerekir. 1999 yılında DSP’den Çankaya Belediye Başkanlığına aday olduğum dönemde projelerimin arasında olan “havaray projesi” gerçekleşirse sorun büyük ölçüde çözümlenmiş olur” diye konuştu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.