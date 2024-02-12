- Gündem

Erdoğan, Gezeravcı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve ailesi ile bir araya geldi.

Erdoğan, Gezeravcı ile görüştü mask
Erdoğan, Gezeravcı ile görüştü
Erdoğan, Gezeravcı ile görüştü
Haber albümü için resme tıklayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk uzay misyonunu başarıyla tamamlayarak Ankara'ya dönen Alper Gezeravcı ve ailesini Esenboğa Havalimanı'nda kabul etti. Gezeravcı, uzaya götürdüğü Türk bayrağını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk bayrağını öpüp alnına koyarak teslim aldı. Kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal da yer aldı.

# Alper Gezeravcı, ISS, Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK, hasan mandal, ile, etti, ilk, Türkiye, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, fatih, Ankara

12 Şub 2024 - 14:48 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL