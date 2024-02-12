12 Şub 2024 - 14:10- Gündem G:

Dilek Yurdakul'un fotoğrafı dereceye girdi

Dilek Yurdakul, 20.000 fotoğrafın katıldığı yarışmada 14 kazanandan biri oldu . The Times dergisindeki değerlendirmelere göre fotoğrafın çerçeveleme ve renk kullanımı takdir kazandı.

Dilek Yurdakul'un fotoğrafı dereceye girdi mask
Dilek Yurdakul'un fotoğrafı dereceye girdi
Dilek Yurdakul'un fotoğrafı dereceye girdi
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20.000 kişinin katıldığı yarışmada Dilek Yurdakul'un çektiği fotoğraf 14 kazanandan biri oldu. 

Dilek Yurdakul'un fotoğrafı dereceye girdi

F. Dilek Yurdakul, Pakistan'ın Kalash Vadisi'ndeki  kız öğrenci fotoğrafıyla çerçeveleme ve renk kullanımını överek övgü aldı.

Dilek Yurdakul'un fotoğrafı dereceye girdi

AndreJa Ravnak'ın masalsı güzelliği ile mimar olarak günlük işinin yapısal disiplinini harmanlaması jüriyi etkiledi ve onu genel kazanan ilan etti.

Bu yılın genel kazananı, 2022'de şampiyonluğu kazanan Matjaz Kriviç'in ardından ülkeden üst üste ikinci kazanan Slovenya'dan AndreJa Ravnak oldu. Jüri, Ravnak'ın masalsı bir güzellik duygusunu taşıdığı yapısal disiplinle harmanlama yeteneğinden etkilendi. mimar olarak günlük işinden ayrıldı.

AndreJa Ravnak oldu. Jüri, Ravnak'ın masalsı bir güzellik duygusunu taşıdığı yapısal disiplinle harmanlama yeteneğinden etkilendi.

Dilek Yurdakul'un fotoğrafı dereceye girdi

Jack Lawson'ın Nijerya'nın ulusal ampute futbol takımı Special Eagles üyelerinin okyanusa bakarken çekilmiş fotoğrafı İnsanlar ve Kültürler Portföyünde En İyi Tek Görüntü seçildi

Dilek Yurdakul'un fotoğrafı dereceye girdi

Fas'taki Ifrane Ulusal Parkı'nda Atlas sedir ağaçlarına tırmanırken dinlenen Berberi makaklarını gösteren bu samimi görüntü, 15 yaşındaki Arthur Cech tarafından çekildi ve Genç TPOTY 15-18 Yaş kategorisinde ikinci oldu.

Dilek Yurdakul'un fotoğrafı dereceye girdi

Her yıl Japonya'nın Tohoku bölgesindeki Shirakawa Gölü'nde, eriyen karın sular altında kalmış bir ormanın ortaya çıktığı hissini yarattığı optik etki, Kazuaki Koseki'nin çekiminde ustalıkla yakalanıyor.

Dilek Yurdakul'un fotoğrafı dereceye girdi

14 Yaş ve Altı kategorisini kazanan Zayan Durrani'nin cesur manzara fotoğrafları, on millik zorlu bir yürüyüşün ardından İzlanda'daki Litli-Hrutur yanardağının patlamasını yakalamak için gösterdiği çabaları ödüllendiriyor.

Kazananların tamamı Yılın Seyahat Fotoğrafçısı web sitesinde görülebilir: https://www.tpoty.com 

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12 Şub 2024 - 14:10 - Gündem

Mahreç  Zehra Önen

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