Dilek Yurdakul'un fotoğrafı dereceye girdi

20.000 kişinin katıldığı yarışmada Dilek Yurdakul'un çektiği fotoğraf 14 kazanandan biri oldu.

F. Dilek Yurdakul, Pakistan'ın Kalash Vadisi'ndeki kız öğrenci fotoğrafıyla çerçeveleme ve renk kullanımını överek övgü aldı.

AndreJa Ravnak'ın masalsı güzelliği ile mimar olarak günlük işinin yapısal disiplinini harmanlaması jüriyi etkiledi ve onu genel kazanan ilan etti.

Bu yılın genel kazananı, 2022'de şampiyonluğu kazanan Matjaz Kriviç'in ardından ülkeden üst üste ikinci kazanan Slovenya'dan AndreJa Ravnak oldu. Jüri, Ravnak'ın masalsı bir güzellik duygusunu taşıdığı yapısal disiplinle harmanlama yeteneğinden etkilendi. mimar olarak günlük işinden ayrıldı.

AndreJa Ravnak oldu. Jüri, Ravnak'ın masalsı bir güzellik duygusunu taşıdığı yapısal disiplinle harmanlama yeteneğinden etkilendi.

Jack Lawson'ın Nijerya'nın ulusal ampute futbol takımı Special Eagles üyelerinin okyanusa bakarken çekilmiş fotoğrafı İnsanlar ve Kültürler Portföyünde En İyi Tek Görüntü seçildi

Fas'taki Ifrane Ulusal Parkı'nda Atlas sedir ağaçlarına tırmanırken dinlenen Berberi makaklarını gösteren bu samimi görüntü, 15 yaşındaki Arthur Cech tarafından çekildi ve Genç TPOTY 15-18 Yaş kategorisinde ikinci oldu.

Her yıl Japonya'nın Tohoku bölgesindeki Shirakawa Gölü'nde, eriyen karın sular altında kalmış bir ormanın ortaya çıktığı hissini yarattığı optik etki, Kazuaki Koseki'nin çekiminde ustalıkla yakalanıyor.

14 Yaş ve Altı kategorisini kazanan Zayan Durrani'nin cesur manzara fotoğrafları, on millik zorlu bir yürüyüşün ardından İzlanda'daki Litli-Hrutur yanardağının patlamasını yakalamak için gösterdiği çabaları ödüllendiriyor.

Kazananların tamamı Yılın Seyahat Fotoğrafçısı web sitesinde görülebilir: https://www.tpoty.com