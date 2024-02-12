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Şanlıurfa’da kaza

Şanlıurfa’da aynı yöne giden 5 otomobilin karıştığı kazada, 11 kişi yaralandı.

Şanlıurfa’da kaza mask
Şanlıurfa’da kaza
Şanlıurfa’da kaza
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Şanlıurfa'da aynı yöne giden 5 otomobilin karıştığı kazada, 11 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Konuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı yöne giden 63 AGG 663, 34 BMF 839, 54 BM 473, 35 AS 5047 ve 07 BAJ 806 plakalı otomobiller, birbirine çarptı. Zincirleme kazada 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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12 Şub 2024 - 14:24 DHA - Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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