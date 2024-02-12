Şanlıurfa’da kaza

Şanlıurfa'da aynı yöne giden 5 otomobilin karıştığı kazada, 11 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Konuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı yöne giden 63 AGG 663, 34 BMF 839, 54 BM 473, 35 AS 5047 ve 07 BAJ 806 plakalı otomobiller, birbirine çarptı. Zincirleme kazada 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.