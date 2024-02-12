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Kocaeli'de terör operasyonu

Kocaeli'de sol terör örgütü üyeleri ve finans sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

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Kocaeli'de terör operasyonu
Kocaeli'de terör operasyonu
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Kocaeli'de sol terör örgütü üyeleri ve finans sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sol terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit, deşifre ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı. Çalışma kapsamında örgütlere üye olan ve finans desteği sağlayanlara yönelik özel harekat polislerinin de katılımıyla operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 4 tabanca, otomatik tüfek parçaları, silahlara ait çok sayıda fişek, örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki sorguları sonrası adliyeye sevk edildi.

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12 Şub 2024 - 14:10 DHA Kocaeli- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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