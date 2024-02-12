Kocaeli'de terör operasyonu

Kocaeli'de sol terör örgütü üyeleri ve finans sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sol terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit, deşifre ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı. Çalışma kapsamında örgütlere üye olan ve finans desteği sağlayanlara yönelik özel harekat polislerinin de katılımıyla operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 4 tabanca, otomatik tüfek parçaları, silahlara ait çok sayıda fişek, örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki sorguları sonrası adliyeye sevk edildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.