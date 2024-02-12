Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, " İsrail'in, Gazze şeridinde bugüne kadar gerçekleştirdiği yıkım ve katliamların ardından, güneydeki Refah kentine yönelik artan saldırılarından çok büyük endişe duyuyoruz. Bu harekatı, Gazze halkını kendi topraklarından sürme planının bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Devam eden saldırılar, Gazze'deki insani trajediyi çok daha vahim boyutlara taşıyacak ve bölgede kalıcı bir ateşkesin teminine yönelik çabalara zarar verecektir. BM Güvenlik Konseyi başta olmak üzere, uluslararası toplumu İsrail'i durdurmak için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz" denildi.
- Dünya
"İsrail'in saldırılarından çok büyük endişe duyuyoruz"
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Mısır sınırındaki Refah kentine yönelik saldırılarına ilişkin, "İsrail'in saldırılarından çok büyük endişe duyuyoruz. Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi başta olmak üzere, uluslararası toplumu İsrail'i durdurmak için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.