- Dünya

"İsrail'in saldırılarından çok büyük endişe duyuyoruz"

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Mısır sınırındaki Refah kentine yönelik saldırılarına ilişkin, "İsrail'in saldırılarından çok büyük endişe duyuyoruz. Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi başta olmak üzere, uluslararası toplumu İsrail'i durdurmak için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

"İsrail'in saldırılarından çok büyük endişe duyuyoruz" mask

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, " İsrail'in, Gazze şeridinde bugüne kadar gerçekleştirdiği yıkım ve katliamların ardından, güneydeki Refah kentine yönelik artan saldırılarından çok büyük endişe duyuyoruz. Bu harekatı, Gazze halkını kendi topraklarından sürme planının bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Devam eden saldırılar, Gazze'deki insani trajediyi çok daha vahim boyutlara taşıyacak ve bölgede kalıcı bir ateşkesin teminine yönelik çabalara zarar verecektir. BM Güvenlik Konseyi başta olmak üzere, uluslararası toplumu İsrail'i durdurmak için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz" denildi.

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12 Şub 2024 - 14:01 DHA Ankara- Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

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