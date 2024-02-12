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Kırıkkale'de Dünya Sigarayı Bırakma Günü etkinliği

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Bahşılı'da Dünya Sigarayı Bırakma Günü etkinliği mask
Bahşılı'da Dünya Sigarayı Bırakma Günü etkinliği
Bahşılı'da Dünya Sigarayı Bırakma Günü etkinliği
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İlçe Toplum Sağlığı Merkezince düzenlenen program kapsamında öğrenciler, ellerindeki döviz ve pankartlarla Hacı Hidayet Doğruer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Barbaros İlkokulu'na kadar yürüdü.

Bahşılı Sağlık Grup Başkanı Dr. Merve Özden, buradaki programda, 9 Şubat'ın tütün kullanımı ve zararları konusunda farkındalık oluşturmak, tütün ürünü kullananlara bırakmaları yönünde bilinç kazandırmak amacıyla "Dünya Sigarayı Bırakma Günü" olarak çeşitli etkinliklerle kutlandığını söyledi.

Programa, Gençlik Merkezi Müdürü Latif Baran, öğrenci ve öğretmenler katıldı.

# 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü, Bahşılı, Etkinlik, Kırıkkale, şubat, Sağlık

12 Şub 2024 - 13:55 AA - Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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