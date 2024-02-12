Kırıkkale'de Dünya Sigarayı Bırakma Günü etkinliği

İlçe Toplum Sağlığı Merkezince düzenlenen program kapsamında öğrenciler, ellerindeki döviz ve pankartlarla Hacı Hidayet Doğruer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Barbaros İlkokulu'na kadar yürüdü.
Bahşılı Sağlık Grup Başkanı Dr. Merve Özden, buradaki programda, 9 Şubat'ın tütün kullanımı ve zararları konusunda farkındalık oluşturmak, tütün ürünü kullananlara bırakmaları yönünde bilinç kazandırmak amacıyla "Dünya Sigarayı Bırakma Günü" olarak çeşitli etkinliklerle kutlandığını söyledi.
Programa, Gençlik Merkezi Müdürü Latif Baran, öğrenci ve öğretmenler katıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.