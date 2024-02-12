12 Şub 2024 - 13:45- Gündem G:

Ev yangını; 1 ölü

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında İsmail Namık (62), hayatını kaybetti.

Ev yangını; 1 ölü mask
Ev yangını; 1 ölü
Ev yangını; 1 ölü
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Karlı Mahallesi'nde İsmail Namık'a ait tek katlı evin mutfağında, sabah saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evi sardı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürülürken, incelemede evde yalnız olduğu belirlenen İsmail Namık'ın cesedi bulundu. Cenaze Kapaklı Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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12 Şub 2024 - 13:45 DHA Tekirdağ- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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