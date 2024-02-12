Ev yangını; 1 ölü

Karlı Mahallesi'nde İsmail Namık'a ait tek katlı evin mutfağında, sabah saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evi sardı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürülürken, incelemede evde yalnız olduğu belirlenen İsmail Namık'ın cesedi bulundu. Cenaze Kapaklı Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.