Çilekli Magnollia Tarifi!

Yazın serinletici ve lezzetli bir tat arayanlar için çilekli magnolia tarifi, hem göz alıcı görünümüyle hem de lezzetiyle beğeni topluyor. İşte bu nefis tatlıyı hazırlamanın püf noktaları:

Malzemeler:

2 su bardağı süt

1 su bardağı krema

Yarım su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı mısır nişastası

1 paket vanilya özütü

1 su bardağı çilek (dilimlenmiş)

1 paket kakaolu bisküvi

Çilek dilimleri ve nane yaprakları (süslemek için)



Yapılışı:

Öncelikle bir tencereye süt, krema ve toz şekeri alarak ocağa koyun. Orta ateşte karıştırarak ısıtın, ancak kaynatmayın.

Ayrı bir kapta mısır nişastasını biraz süt ile açın. Daha sonra bu karışımı tenceredeki süt-krema karışımına ekleyin ve sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin.

Koyulaşan muhallebiyi ocaktan alın ve vanilya özütünü ekleyip karıştırın. Ardından soğuması için bir kenara alın.

Servis yapacağınız kuplara önce bir kat muhallebi dökün. Üzerine dilimlenmiş çilekler ve kakaolu bisküvilerden birer parça yerleştirin.

Sonrasında kalan muhallebiyi kupların üzerine eşit şekilde paylaştırın.

Hazırladığınız çilekli magnoliarı buzdolabında en az 2 saat kadar dinlendirin.

Servis öncesi üzerlerini çilek dilimleri ve nane yaprakları ile süsleyerek servis yapın.

Çilekli magnolia tarifi, misafirlerinizi etkileyecek ve yazın serinletici bir lezzet sunacak harika bir tatlı alternatifi olarak sofralarınızı süsleyebilir. Afiyet olsun!

Fotoğraf: Ye-mek