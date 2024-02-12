Bahçelievler Belediyesi tarafından Bahçelievler Kongre Merkezi ve Nikah Sarayı’nın içerisine anaokulu yapıldı. Okulun açılış töreni AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in katılımıyla gerçekleşti. Anaokulu açılışında Küçükçekmece'de yaşanan saldırıya ilişkin konuşan Zengin, "Bu hafta bizi üzen iki hadise vardı. Biz siyasetin gülen yüzüyüz. Bu işleri gülerek yapmak istiyoruz. Türkiye’de barış ve huzur içinde konuşarak her şeyi halledebiliriz, halledemeyeceğimiz hiçbir şey yok” dedi.

ZENGİN: ANAOKULUNA GİTME ORANI YÜZDE 99’LARA GELDİ

Anaokulu’nun çok önemli bir mesele olduğunu ifade eden Zengin, “Benim kuşağımda çok az anaokulu vardı. Ben de çalışan bir annenin çocuğu olarak anaokuluna gitmiş bir çocuğum. O yüzden anaokul öğretmenimizi çok tebrik ediyorum. Çocuklarımızın da hiç unutmayacağını düşünüyorum. Artık anaokuluna gitmek zorunlu değil. Yani anaokulu 1912-1913 gibi yıllarda açılmaya başlamış, tarihi çok eski. Evvelden kız meslek liselerinin içinde, Anadolu şehirlerinde vardı ama zaman içerisinde hem Milli Eğitim Bakanlığı AK Parti'ye geçmesiyle birlikte özellikle son 20 yılda anaokuluna gitme oranı yüzde 99’lara geldi. Zorunlu değil ama annelerimiz, babalarımız bunun ne kadar önemli olduğunu biliyor. Belediyelerimiz de, AK Partili belediyeler, Milli Eğitim Bakanlığımız yoğun bir şekilde anaokulları açtı. Tabii özel anaokulları da var ama her zaman için belediyelere ve bakanlıklara ait olanları hem maliyet hem de evimizin hemen yakınında olması nedeniyle bizim için çok daha ulaşılabilir. O sebeple ben Bahçelievler'de böyle güzel bir şeye vesile olduğu için sayın başkanımızı çok tebrik ediyorum. Çocuklarımız bu günleri çok iyi hatırlayacaklar” diye konuştu.

BAHADIR: ANAOKULUMUZUN 4’ÜNCÜSÜNÜ AÇIYORUZ

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da “İki üzücü olay yaşadık. Bir tanesi cumartesi günü Küçükçekmece’de adayımız Aziz Yeniay’ın olduğu yerde irtibat bürosuna hain bir saldırıda bulunuldu. Bir kardeşimiz ağır şekilde yaralandı. Daha geç saatlerde AK Parti İl Kadın Kolları Başkan Yardımcımız trafik kazası sonucu vefat etti. Olmaması gereken şeyler. Böyle şeylerin yanlış olduğunu demokrasi ile her şeyin çözüleceğini düşünüyorum. Bugün söylediğim gibi 3 tane resmi anaokulumuz var. 4’üncüsü açıyoruz. Bu anaokulumuz yaklaşık 400 metrekarelik, 60 öğrencimizi alacak. Kongre Merkezimizin ayrı bir bölümünde, ayrı bağımsız giriş ve çıkışı olan bir alan. Türkiye’nin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onaylı resmi anaokulunu açan ilk belediyeyiz. Resmi olarak bir çalışma yaptık. Biz 5 yıldır geldiğimizden beri gençlere, öğrencilere destek veriyoruz. Yaklaşık 65 bin öğrencimize bu sene ilkokul, ortaokul, lise ve kuran kursu öğrencimize 600 lira kırtasiye yardımında bulunduk” dedi.