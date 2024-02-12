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Mikser, mendil satan kadını ezdi

İstanbul Ataşehir beton mikseri trafik ışıklarında mendil satan kadını ezdi. 

Mikser, mendil satan kadını ezdi mask
Mikser, mendil satan kadını ezdi
Mikser, mendil satan kadını ezdi
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İstanbul, Ataşehir'de beton mikseri trafik ışıklarında mendil satan kadını ezdi. Metrelerce sürüklenen kadın olay yerine hayatını kaybetti. Haberi alarak olay yerine gelen kadının yakınları sinir krizi geçirdi. Kazayı gören bir motosiklet sürücüsü "Kırmızı ışık yanıyordu kadın burada mendil satmaya çalışıyordu. Mendil uzatırken kadın o sırada kamyonun önüne geldi." diye konuştu. Beton mikserinin sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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12 Şub 2024 - 12:56 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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