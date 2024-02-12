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57 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, yurt dışına gitmeye çalışan 57 kaçak göçmenle birlikte 2 organizatör, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

57 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı mask
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde, yurt dışına gitmeye çalışan 57 kaçak göçmenle birlikte 2 organizatör, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, önceki gün saat 05.00'te ve 08.25’te Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 57 kaçak göçmen ile 2 organizatörü yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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12 Şub 2024 - 12:42 DHA Muğla- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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