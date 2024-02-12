57 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, yurt dışına gitmeye çalışan 57 kaçak göçmenle birlikte 2 organizatör, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, önceki gün saat 05.00'te ve 08.25’te Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 57 kaçak göçmen ile 2 organizatörü yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.