Şampiyon Kansas City Chiefs

Super Bowl'da San Francisco 49ers'ı yenen Kansas City Chiefs, Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluğunu elde etti.

Las Vegas kentindeki Allegiant Stadyumu'nda oynanan mücadele uzatmalara giderken, San Francisco 49ers'a 25-22 üstünlük kuran Kansas City Chiefs, son 5 yıldaki üçüncü şampiyonluğunu elde etti. Chiefs, 2004 ve 2005 yıllarında üst üste şampiyon olan New England Patriots'tan sonra üst üste iki şampiyonluk elde eden ilk takım oldu.

Öte yandan Kansas City Chiefs'ten Patrick Mahomes, karşılaşmanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Mahomes, kariyerinde üçüncü kez bu başarıyı elde etti.