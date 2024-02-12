Yasadışı bahis sitesine mi üye?

Konuya ilişkin Avukat Feyza Altun sosyal medya hesabından art arda açıklamalarda bulundu. Altun" Seheri programa çıkarıp bana hakaret ettiren Ece Erken, Veysel Şahin'in yasa dışı bahis sitesinden kumar mı oynuyormuş?" ifadelerine yer verdi.

Başka bir paylaşımda ise Altun, "Veysel Şahin'in beslemesini programa çıkaran Ece Erken, senin kocanı da yasa dışı bahis yüzünden vurmadılar mı? Yanlışsam düzelt. Ama destekli düzelt ki ben burda her şeyi ortaya sermek zorunda kalmayayım" dedi.