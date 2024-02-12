Yasadışı bahis sitesine mi üye?

Konuya ilişkin Avukat Feyza Altun sosyal medya hesabından art arda açıklamalarda bulundu. Altun" Seheri programa çıkarıp bana hakaret ettiren Ece Erken, Veysel Şahin'in yasa dışı bahis sitesinden kumar mı oynuyormuş?" ifadelerine yer verdi.
Başka bir paylaşımda ise Altun, "Veysel Şahin'in beslemesini programa çıkaran Ece Erken, senin kocanı da yasa dışı bahis yüzünden vurmadılar mı? Yanlışsam düzelt. Ama destekli düzelt ki ben burda her şeyi ortaya sermek zorunda kalmayayım" dedi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.