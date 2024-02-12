Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye kurtardı

Muğla'da, elinde şişmeye neden olan Sedanur A.'nın (13) parmağında sıkışan yüzük, hastanede sağlık personelinin kontrolünde itfaiye ekibi tarafından kesilerek çıkarıldı.
Menteşe ilçesinde yaşayan Sedanur A.’nın parmağındaki yüzük elinde şişmeye neden olunca ailesi tarafından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil sevisine götürüldü. Sedanur A.’y ilk müdahaleyi yapan sağlık ekibi, hastaneye itfaiye ekiplerini çağırdı. Sedanur A.'nın parmağındaki yüzük, sağlık personelinin kontrolünde itfaiye ekibi tarafından pense ve mini spiralle kesilerek çıkarıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.