Ahmet Kaya'yı canlandıracak!

'Ahmet'in Türküsü' adlı film, ünlü oyuncu Ahmet Kaya'nın vatana dönüş hikayesini beyazperdeye taşıyacak. Filmin vizyon tarihi netleşti. 1 Mart'ta seyirci ile buluşacak olan filmde Ahmet Kaya'yı Celil Nalçakan canlandıracak.
Sanatçının hayatının dönüm noktalarını anlatan filmde, 'Ahmet Kaya'yı kimler hedef aldı?', 'Niçin Ahmet Kaya?', 'Paris'te Ahmet Kaya'nın yaşadığı deneyimler nelerdi?', 'Vatan hasreti çeken Ahmet Kaya başka hangi acıları yaşadı?' gibi birçok sorunun cevabı bulunacak. Kudret Sabancı'nın yönettiği filmde, Celil Nalçakan'a Ezgi Şenler eşlik ediyor. Film, Kaya'nın sanatının insanlar üzerindeki etkisini ve toplumsal duyarlılığı nasıl şekillendirdiğini açıkça gözler önüne serecek.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.