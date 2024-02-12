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Kadının çantasındaki bin doları çaldı

Diyarbakır’da belediye otobüsünde A.B. isimli kadının çantasındaki bin doları çalan A.Y., araç içi kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalandı.

Kadının çantasındaki bin doları çaldı mask
Kadının çantasındaki bin doları çaldı
Kadının çantasındaki bin doları çaldı
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Sur ilçesinde belediye otobüsünde yolculuk yapan A.B. isimli kadına yaklaşan şüpheli, çantasında bulunan bin doları çaldı. Şüpheli bir süre sonra otobüsten indi. Çantasındaki paranın olmadığını fark eden A.B., durumu polise bildirdi. Çalışma başlatan Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.B.’nin ifadesine başvurdu, otobüsün araç içi kamerasından şüphelinin A.Y. olduğunu belirledi.

A.Y., ilçenin Gazi Caddesi’nde yürürken yakalanarak gözaltına alındı. A.Y.’nin üzerinde bulunan para da A.B.’ye teslim edildi. A.B., polis ekiplerine teşekkür etti.

A.Y.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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12 Şub 2024 - 10:28 DHA - Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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