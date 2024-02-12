Kadının çantasındaki bin doları çaldı

Sur ilçesinde belediye otobüsünde yolculuk yapan A.B. isimli kadına yaklaşan şüpheli, çantasında bulunan bin doları çaldı. Şüpheli bir süre sonra otobüsten indi. Çantasındaki paranın olmadığını fark eden A.B., durumu polise bildirdi. Çalışma başlatan Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.B.’nin ifadesine başvurdu, otobüsün araç içi kamerasından şüphelinin A.Y. olduğunu belirledi.
A.Y., ilçenin Gazi Caddesi’nde yürürken yakalanarak gözaltına alındı. A.Y.’nin üzerinde bulunan para da A.B.’ye teslim edildi. A.B., polis ekiplerine teşekkür etti.
A.Y.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.