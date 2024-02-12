Fenerbahçe liderliği kaptırdı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25'inci haftasında Alanyaspor'u konuk etti. Akdeniz ekibi, 12'nci dakikada Loide Augusto'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 49'uncu dakikada Dusan Tadic'in penaltı golüyle beraberliği yakalayan Fenerbahçe, 59'uncu dakikada Edin Dzeko'nun golüyle öne geçti: 2-1. 63'üncü dakikada tekrar sahneye çıkan Loide Augusto, skora dengeyi getirdi: 2-2. Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele 2-2 sona erdi. Bu sonucun ardından Fenerbahçe, puanını 64'e yükseltse de Galatasaray'ın Başakşehir'i 2-0 yenip puanını 66'ya çıkartmasının ardından liderliği rakibine kaptırdı.

LİGDEKİ 11 PUAN KAYBININ 9'U İÇ SAHADA

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 25 maçta 64 puan topladı. Sarı-lacivertli ekibin bu sezon yaşadığı 11 puan kaybının 9'u iç sahada geldi. Lige 10'da 10 ile başlayan sarı-lacivertliler, ilk puan kaybını 11'inci haftada Trabzonspor'a iç sahada 3-2 mağlup olarak yaşadı. Daha sonra 12'nci haftada Adana Demirspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, 18'inci haftada ezeli rakibi Galatasaray ile sahasında golsüz berabere kaldı. Fenerbahçe, 21'inci haftada Samsunspor ile 1-1 ve son olarak 25'inci haftada Alanyaspor ile iç sahada 2-2 berabere kalarak iç sahadaki puan kaybı sayısının 9'a yükselmesine engel olamadı.

İÇ SAHADA KALESİNİ GOLE KAPATMAKTA ZORLANIYOR

Sarı-lacivertliler, bu sezon toplamda 65, iç sahada ise kaydettiği 38 golle ligin en fazla gol atan takımı olsa da, özellikle kendi sahasında kalesini gole kapatmakta zorlanıyor. Sarı-lacivertli ekip, iç sahada çıktığı 13 maçta kalesinde 15 gol gördü. Fenerbahçe, ligde iç sahada oynadığı son 9 maçın 8 tanesinde kalesini gole kapatamadı. Bu süreçte, sarı-lacivertli ekibin gol yemediği tek maç, Galatasaray ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşma oldu.

EDIN DZEKO SUSKUNLUĞUNU BOZDU AMA YETMEDİ

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli oyuncusu Edin Dzeko, Alanyaspor karşısında ağları havalandırarak ligde 5 maç aradan sonra gol atma başarısı gösterdi. Sarı-lacivertli ekibin tecrübeli oyuncusu Edin Dzeko, 59'uncu dakikada Mert Müldür'ün ortasında arka direkte yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi. Son olarak Süper Lig'in 16'ncı hafta erteleme maçında 10 Ocak 2024 tarihinde Konyaspor'a karşı oynanan maçta hat-trick yapan Dzeko, daha sonra oynanan Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, MKE Ankaragücü ve Antalyaspor karşılaşmalarında fileleri havalandıramamıştı. Edin Dzeko, Alanyaspor maçında attığı golle Süper Lig'deki gol sayısını 17'ye çıkarttı.

FATİH TEKKE'DEN FENERBAHÇE'YE BİR ÇELME DAHA

Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, son iki sezonda iki farklı takımla Fenerbahçe'ye iç sahada kritik puan kayıpları yaşattı. Geçtiğimiz sezonun 31'inci haftasında İstanbulspor ile Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalan Tekke, rakibine şampiyonluk yarışında kritik 2 puan kaybettirmişti. Bu sezonun 25'inci haftasında bu sefer Alanyaspor ile Kadıköy deplasmanına çıkan Fatih Tekke, bu sefer rakibiyle 2-2 berabere kalarak Süper Lig'de liderin değiştirmesindeki ana faktör oldu.