İrfan Değirmenci TİP Çankaya Adayı mı Olacak?

İzmir'de CHP ve İYİ Parti ayrı adaylarla seçime katılırken, AK Parti ve MHP ise Cumhur İttifakı çatısı altında seçime girecekler. DEM Parti ise aday belirleme konusunda henüz kesin bir karar vermemiş durumda.

Mayıs seçimlerinin ardından mesleğine dönen ve son zamanlarda görevinden istifa eden Gazeteci İrfan Değirmenci'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacağı iddiaları ortaya atıldı. Değirmenci, Mayıs seçimlerinde TİP'in İzmir 2. Bölge Milletvekili adayı olarak gösterilmiş ve beklenmedik bir şekilde 85 bin oy almıştı. Ancak milletvekilliğini 4 bin oy farkla kaybetmişti.

Öte yandan, Değirmenci'nin Ankara'nın Çankaya ilçesinden de aday gösterilebileceği ve nihai kararın parti organlarında yapılacak değerlendirme sonucunda belirleneceği aktarıldı.

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, Değirmenci'nin ayrılışıyla ilgili bir açıklama yaptı. Mahiroğlu, "Değerli yol arkadaşımız İrfan Değirmenci, Halk TV ana haber sunuculuğundan kendi isteğiyle ayrıldı. Daha uzun süre birlikte çalışmayı umuyordum. Ancak siyasete olan tutkusu ağır bastı. Siyasi kariyerinde başarılar diliyorum" dedi.