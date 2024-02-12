- Spor

AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final heyecanı başlıyor

Yarın, AXA Sigorta Kupa Voley'deki erkek ve kadın kategorilerinde çeyrek final müsabakaları başlayacak

AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final heyecanı başlıyor mask

Yarın, AXA Sigorta Kupa Voley'deki erkek ve kadın kategorilerinde çeyrek final müsabakaları başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tek maç üzerinden oynanacak müsabakalar sonunda galip gelen 4 takım "Dörtlü Final"e yükselecek.

Maç programı şu şekilde:

Erkekler:

Yarın

13.00 Halkbank-Brand Group Alanya Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

15.00 Arkas Spor-Galatasaray HDI Sigorta (İzmir Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi)

17.00 Ziraat Bankkart-Spor Toto (TVF Ziraat Bankkart)

17.00 Fenerbahçe Parolapara-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

Kadınlar:

Yarın

14.00 VakıfBank-Çukurova Belediyespor (VakıfBank Spor Sarayı)

14 Şubat Çarşamba

13.00 Türk Hava Yolları-Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel)

15.00 Eczacıbaşı Dynavit-Nilüfer Belediyespor (Eczacıbaşı)

16.00 Fenerbahçe Opet- Sarıyer Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

# AXA Sigorta Kupa Voley, Türkiye Voleybol Federasyonu, şubat, Göre, Kadın, Türkiye, Fenerbahçe, sarıyer

12 Şub 2024 - 08:47 AA Ankara- Spor

Mahreç  Anadolu Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL