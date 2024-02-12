AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final heyecanı başlıyor

Yarın, AXA Sigorta Kupa Voley'deki erkek ve kadın kategorilerinde çeyrek final müsabakaları başlayacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tek maç üzerinden oynanacak müsabakalar sonunda galip gelen 4 takım "Dörtlü Final"e yükselecek.
Maç programı şu şekilde:
Erkekler:
Yarın
13.00 Halkbank-Brand Group Alanya Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)
15.00 Arkas Spor-Galatasaray HDI Sigorta (İzmir Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi)
17.00 Ziraat Bankkart-Spor Toto (TVF Ziraat Bankkart)
17.00 Fenerbahçe Parolapara-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
Kadınlar:
Yarın
14.00 VakıfBank-Çukurova Belediyespor (VakıfBank Spor Sarayı)
14 Şubat Çarşamba
13.00 Türk Hava Yolları-Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel)
15.00 Eczacıbaşı Dynavit-Nilüfer Belediyespor (Eczacıbaşı)
16.00 Fenerbahçe Opet- Sarıyer Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.