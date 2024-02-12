'Kahraman' Maraş, 104 yaşında!

Tam 104 sene önce, Kahramanmaraş düşman işgalinden kurtuldu. Bağımsızlık aşkıyla çıkılan bu yolda kahramanlık destanı yazıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bugün saat 10.00'da başlayacak etkinliklerle Trabzon Caddesi’nde çeşitli kutlamaların yapılacağını duyurdu.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, sosyal medya platformu X üzerinden günün anlam ve önemime dair paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
"Aziz ecdadımızın bağımsızlık sevdası; yeri geldi kaleme döküldü beyanname oldu, yeri geldi hutbe oldu, yeri geldi direniş oldu akın akın büyüyerek tüm Anadolu’ya yayıldı. Bağımsızlık aşkıyla, onca zorluğa rağmen yazdığımız kahramanlık destanımız 104 yaşında."
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.