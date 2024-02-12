- Asayiş

Trafikte kavga; 3 kişi gözaltına alındı

Kayseri'de iki otomobildeki kişiler arasında çıkan tartışmada üç kişi gözaltına alındı.

Trafikte kavga; 3 kişi gözaltına alındı mask
Trafikte kavga; 3 kişi gözaltına alındı
Trafikte kavga; 3 kişi gözaltına alındı
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Alınan bilgiye göre, Kayseri'de Aydınlıkevler Mahallesi'nde iki otomobildeki kişiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada fenalaşan bir kişiye olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi. Polis kavgaya karışan 3 kişiyi gözaltına aldı.

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12 Şub 2024 - 07:27 AA Kayseri- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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