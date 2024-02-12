Üç gündür kayıp

Batman'da merkeze bağlı Petrol Mahallesi'nde yaşayan Rojvelat Kızmaz, 9 Şubat'ta sabah saatlerinde evden çıktı. Akşam eve dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla Kızmaz’ı aradı. Aile, bir sonuç alamayınca polise kayıp ihbarında bulundu. Bugün akşam saatlerinde Kızmaz'a ait kıyafetlerin Hasankeyf ilçesinde baraj gölü kenarında bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin arama kurtarma çalışması sürüyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.