12 Şub 2024 - 06:51- Asayiş G:

Üç gündür kayıp

Batman'da, 26 yaşındaki  Rojvelat Kızmaz’dan cuma gününden beri haber alınamıyor.

Üç gündür kayıp mask
Üç gündür kayıp
Üç gündür kayıp
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Batman'da merkeze bağlı Petrol Mahallesi'nde yaşayan Rojvelat Kızmaz, 9 Şubat'ta sabah saatlerinde evden çıktı. Akşam eve dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla Kızmaz’ı aradı. Aile, bir sonuç alamayınca polise kayıp ihbarında bulundu. Bugün akşam saatlerinde Kızmaz'a ait kıyafetlerin Hasankeyf ilçesinde baraj gölü kenarında bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin arama kurtarma çalışması sürüyor.

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12 Şub 2024 - 06:51 DHA Batman- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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