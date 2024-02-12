Epilepsi nedir?

Bulaşıcı olmayan epilepsi hastalığı, bazı beyin hücreleri tarafından yollanan ve normal olmayan elektrik sinyallerinin yol açtığı bir hastalıktır. Her yıl şubat ayının ikinci pazartesi günü, 'Uluslararası Epilepsi Günü' olarak kabul edilir. Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization), 'Uluslararası Epilepsi Günü' dolayısıyla X üzerinden açıklama yaparak şu bilgilere yer verdi:
"Epilepsi en sık görülen nörolojik bozukluklardan biridir. Herkes her yaşta geliştirebilir. Bulaşıcı değildir ve tedavi edilebilir. Damgalanmaya ve ayrımcılığa yol açan efsaneler ve yanlış anlamalarla mücadeleye yardımcı olabilmek için gerçekleri öğrenin."
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.