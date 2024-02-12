Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından bir kız çocuğu ile eğitim hakkında yaptığı sohbeti paylaştı. Babacan, konuşmasında şu açıklamada bulundu:

"Biz eğitimde ezbere karşıyız. Biz hep düşünen zihinler istiyoruz, sorgulayan zihinler istiyoruz. Ezberleyip ezberi anlatan öğrenciler değil tam tersine düşünen, sorgulayan, akıllı telefonlardan gördüğü her şeye inanmayan, 'acaba' diyebilen öğrenciler yetiştirmek istiyoruz"