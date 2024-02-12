Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından bir kız çocuğu ile eğitim hakkında yaptığı sohbeti paylaştı. Babacan, konuşmasında şu açıklamada bulundu:
"Biz eğitimde ezbere karşıyız. Biz hep düşünen zihinler istiyoruz, sorgulayan zihinler istiyoruz. Ezberleyip ezberi anlatan öğrenciler değil tam tersine düşünen, sorgulayan, akıllı telefonlardan gördüğü her şeye inanmayan, 'acaba' diyebilen öğrenciler yetiştirmek istiyoruz"
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.