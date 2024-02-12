Fatih'te yangın; 1 yaralı

Yangın saat 01.00 sıralarında Balat Mahallesi Hızır Çavuş Köprübaşı Sokak'ta bulunan 3 katlı binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen nedenle binanın birinci katından yükselen alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada binadan yükselen alevler, bitişikte bulunan 4 katlı binaya da sıçradı. Kısa sürede olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına farklı noktalardan müdahale etti. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası dumandan etkilenen bir kişi kontrol amaçlı hastaneye kaldırılırken, yangın çıkan bina ile alevlerin sıçradığı binada hasar meydana geldi.

Yangın çıkan binadan yükselen alevler vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntüler de binada alevlerin yükseldiği görülürken, itfaiye ekiplerinin de yangına müdahale ettiği anlar yer aldı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.