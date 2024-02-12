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Genel Başkan Özel'den başsağlığı paylaşımı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde şehit olan Piyade Onbaşı Mustafa Özkardeş için taziye mesajı paylaştı.

Genel Başkan Özel'den başsağlığı paylaşımı mask

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde meydana gelen araç kazasında şehit olan Piyade Onbaşı Mustafa Özkardeş için taziye mesajı yayımladı.

Özel mesajında, "Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde meydana gelen araç kazasında şehit olan Piyade Onbaşımız Mustafa Özkardeş'e Allah’tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

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12 Şub 2024 - 03:41 AA Ankara- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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