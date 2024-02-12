Genel Başkan Özel'den başsağlığı paylaşımı

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde meydana gelen araç kazasında şehit olan Piyade Onbaşı Mustafa Özkardeş için taziye mesajı yayımladı.
Özel mesajında, "Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde meydana gelen araç kazasında şehit olan Piyade Onbaşımız Mustafa Özkardeş'e Allah’tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.