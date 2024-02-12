12 Şub 2024 - 02:44- Gündem G:

Bakan Kacır'dan, Gezeravcı paylaşımı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, astronot Alper Gezeravcı hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bakan Kacır'dan, Gezeravcı paylaşımı mask
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile ilgili 'adam yurda dönüyor' yazılı paylaşım yaptı. Bakan Kacır, sosyal medya hesabından Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın olduğu fotoğrafı ve 'Gurur Duy Türkiye' etiketiyle birlikte, 'adam yurda dönüyor' yazılı paylaşım yaptı.

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12 Şub 2024 - 02:44 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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