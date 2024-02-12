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'1 asker şehit oldu'

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca (MSB) Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde, Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş'in, meydana gelen araç kazası sonucu şehit olduğu açıklandı.

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MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca (MSB) Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde, Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş'in, meydana gelen araç kazası sonucu şehit olduğu açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nca yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde, 11 Şubat 2024 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş meydana gelen araç kazası sonucu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

# MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca (MSB), Pençe-Kaplan operasyonu, ile, bir, silahlı, şubat, 2024

12 Şub 2024 - 00:20 DHA Ankara- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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