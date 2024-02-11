- Asayiş

Marmaris'te 15 kaçak göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bulunan 15 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Göçmen kaçakçısı olduğu belirtilen 1 şüpheli de gözaltına alındı. 

Marmaris'te 15 kaçak göçmen kurtarıldı mask

Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 10.00'da Marmaris açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye hareket eden ekipler tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik botta bulunan 15 kaçak göçmen, düzenlenen operasyonla kurtarıldı. Ayrıca göçmen kaçakçısı olduğu belirtilen 1 şüpheli de yakalandı. Kurtarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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11 Şub 2024 - 23:33 DHA Muğla- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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