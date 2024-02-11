Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 10.00'da Marmaris açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye hareket eden ekipler tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik botta bulunan 15 kaçak göçmen, düzenlenen operasyonla kurtarıldı. Ayrıca göçmen kaçakçısı olduğu belirtilen 1 şüpheli de yakalandı. Kurtarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
- Asayiş
Marmaris'te 15 kaçak göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bulunan 15 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Göçmen kaçakçısı olduğu belirtilen 1 şüpheli de gözaltına alındı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.