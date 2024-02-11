Bakanlıktan, paylaşıma yönelik açıklama geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yapılan yazılı açıklamada, " Bir sosyal medya hesabı üzerinden yapılan '16 yaşındaki kız çocuğu zorla evlendirilecek' paylaşımlarına ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. İhbar kabul edilen paylaşımın hemen ardından İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerimiz ve emniyet birimleri ivedilikle harekete geçmiştir. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından paylaşımlara konu olan çocuk devlet korumasına alınacak olup hukuki süreç bakanlığımızca takip edilecektir" ifadelerine yer verildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.