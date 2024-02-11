- Asayiş

Kartal'da yangın

Kartal'da İBB'ye ait lojman inşaatının bahçesinde işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı.

Kartal'da yangın mask
Kartal'da yangın
Kartal'da yangın
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Yangın saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Soğanlık Mahallesi, Menderes Sokak üzerinde İBB'ye ait lojman inşaatının bahçesinde bulunan işçilerin kaldığı konteynerda çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Konteynerden yükselen duman ve alevler D-100 Karayolunda ilerleyen sürücüler tarafından görüntülendi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Mahalle sakin Metin Elbasan, "Neler yaşandığını fark etmedik bile biz. Baktık dumanlar çıkıyor. Geldik, işçilerin kaldığı konteyner herhalde. Söndürdüler, yaralı yok bildiğim kadarıyla" dedi.

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11 Şub 2024 - 21:53 DHA İstanbul- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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