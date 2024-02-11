Kartal'da yangın

Yangın saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Soğanlık Mahallesi, Menderes Sokak üzerinde İBB'ye ait lojman inşaatının bahçesinde bulunan işçilerin kaldığı konteynerda çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Konteynerden yükselen duman ve alevler D-100 Karayolunda ilerleyen sürücüler tarafından görüntülendi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Mahalle sakin Metin Elbasan, "Neler yaşandığını fark etmedik bile biz. Baktık dumanlar çıkıyor. Geldik, işçilerin kaldığı konteyner herhalde. Söndürdüler, yaralı yok bildiğim kadarıyla" dedi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.