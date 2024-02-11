Edin Dzeko, suskunluğunu bozdu

Sezer AFŞAR / İSTANBUL
Fenerbahçe, Süper Lig’in 25’inci haftasında Alanyaspor’u konuk etti. Sarı-lacivertli ekibin tecrübeli oyuncusu Edin Dzeko, 59’uncu dakikada Mert Müldür’ün ortasında arka direkte yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi. 37 yaşındaki oyuncu, attığı bu golle Süper Lig’de 5 maç aranın ardından golle buluştu. Son olarak Süper Lig’in 16’ncı hafta erteleme maçında 10 Ocak 2024 tarihinde Konyaspor’a karşı oynanan maçta hat-trick yapan Dzeko, daha sonra oynanan Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, MKE Ankaragücü ve Antalyaspor karşılaşmalarında fileleri havalandıramamıştı. Edin Dzeko, Alanyaspor maçında attığı golle Süper Lig’deki gol sayısını 17’ye çıkarttı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.