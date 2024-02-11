Cipe çarpan motosikletli öldü

Kaza saat 15.30 sıralarında İznik'in Hisardere Mahallesi’nde meydana geldi. İlçe merkezinden Hisardere Mahallesi istikametine seyir halinde olan İlhan Er’in kullandığı 16 BBF 343 plakalı motosiklet, iddiaya göre sürücüsünün şerit ihlali yapmasıyla, karşı yönden gelen Hasan Tosun (72) yönetimindeki 20 YE 366 plakalı cipe çarptı. Motosiklet sürücüsü yaralanırken, ihbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü İlhan Er, götürüldüğü İznik Devlet Hastanesi’nde yapılah müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.