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Muğla için 'yağış' ve 'fırtına' uyarısı

MUĞLA için şiddetli yağış ve fırtına uyarısı yapıldı, Bodrumİstanköy arası feribot seferleri de iptal edildi.

Muğla için 'yağış' ve 'fırtına' uyarısı mask
Muğla için 'yağış' ve 'fırtına' uyarısı
Muğla için 'yağış' ve 'fırtına' uyarısı
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Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Muğla için yarından itibaren şiddetli yağış ve fırtına uyarısı yapıldı. Uyarıda, " Son değerlendirmelere göre; yarın Muğla'da çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgarın da güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/ saat, kıyılarda 80 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. Öte yandan yarın yapılması planlanan Bodrum- İstanköy arası feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

 

 

 

 

 

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11 Şub 2024 - 18:16 DHA Muğla- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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