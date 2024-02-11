Bodrum'daki festivalde hamsi kuyruğu

Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle, Bodrum Yarımada Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği'nce İskele Meydanı'nda bu yıl 8'inci düzenlenen Hamsi Festivali'nde renkli görüntüler ortaya çıktı. Festivalde, mısır unuyla hazırlanan 3 ton hamsi, tavalarda pişirilip dağıtıldı. Ekmek arası hamsi yemek isteyenler, 100 metreyi aşan kuyruk oluşturdu. Meydanda kurulan stantlarda geleneksel yiyeceklerin tanıtımı ve satışı da yapıldı. 6 Karadenizli sanatçının yer aldığı festivalde, katılımcılar kemençe ve tulum eşliğinde saatlerce horon oynadı.

Festivale Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, AK Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci, siyasi parti temsilcileri ve binlerce kişi katıldı. Etkinlikte konuşan Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.