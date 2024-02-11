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Arkadaşını tabanca ile vurdu

Malatya'da Mehmet Ö., otomobilinde tartıştığı arkadaşı Semih Ç.'yi tabanca ile vurarak yaraladı.

Arkadaşını tabanca ile vurdu mask
Arkadaşını tabanca ile vurdu
Arkadaşını tabanca ile vurdu
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Olay, öğle saatlerinde Beylerderesi Viyadüğü'nün yanındaki boş arazide meydana geldi. İddiaya göre; daha önce anlaşmazlık yaşayan Mehmet Ö. ile arkadaşı Semih Ç., otomobil içerisinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi Mehmet Ö., tabancasını çekerek Semih Ç.'yi vurdu. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kaçan şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

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11 Şub 2024 - 16:43 DHA Malatya- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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