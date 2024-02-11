- Gündem

"Aracın yanına yatırıp copla vurdular"

Kahramanmaraş’ta bekçiler tarafından darbedilen Muzaffer Akdaş’ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

"Aracın yanına yatırıp copla vurdular" mask
"Aracın yanına yatırıp copla vurdular"
Haber albümü için resme tıklayın

 Bekçilerin GBT kontrolü için kimlik istediğini ve kendisinin de kimliğini verdiğini belirten Akdaş, daha sonra yaşananları şöyle anlattı:

Ceza alabileceğim dosyalar olduğu için GBT sorgumu yapmamalarını rica ettim. Bu esnada beni araçtan indirdiler ve aracın arka tarafına doğru götürdüler. Bekçilerden biri bana yönelik ‘Ben bekçilerin en azılısıyım’ dedi. Ben bekçilerden birinin elinde biber gazı görünce yanlarından ayrılmaya çalıştım ve aracımdan yaklaşık 50 metre uzaklaştım. Onlar da benim kaçtığımı düşündüler ve arkamdan geldiler. Ben kendilerinden kalp damar ve astım hastalığım olduğu için gaz sıkmamalarını istesem de bana gaz sıktılar ve ters kelepçe taktılar. Yine kendilerine hasta olduğumu şikayetçi olacağımı söyledikten sonra beni beyaz bir aracın yanına yatırdılar ve ‘Sen bizden nasıl kaçarsın’ deyip küfrederek ellerinde bulunan copla vücudumun çeşitli yerlerine vurdular. Beni darbeden ve hakaret eden 2 bekçiden şikayetçiyim.”

# BEKÇİ, Suç, darpedtti, Astım, ters kelepçe, bir, için

11 Şub 2024 - 16:30 DHA Kahramanmaraş- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL