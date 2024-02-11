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2 hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı 

SİVAS'ın Kangal ilçesinde 2 hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

2 hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı  mask
2 hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı 
2 hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı 
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SİVAS'ın Kangal ilçesinde 2 hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Sivas- Malatya kara yolu termik santral kavşağında meydana geldi. Özgür Taci Erdoğan yönetimindeki 28 AA 388 plakalı hafif ticari araç ile Naci Bural idaresindeki 06 EA 7437 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri, sevk edildi. Kazada Naci Bural hayatını kaybetti, Özgür Taci Erdoğan yaralandı. Yaralı sürücü, Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenaze de aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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11 Şub 2024 - 15:01 DHA Sivas- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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