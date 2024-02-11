Otomobil devrildi; sürücü hayatını kaybetti

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Veli Eren Açıkgöz'ün kontrolünü kaybettiği 71 AN 227 plakalı otomobili, virajı dönerken kaldırıma çarparak devrildi. Kazada ağır yaralanan Açıkgöz, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Açıkgöz, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza anı, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.