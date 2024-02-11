11 Şub 2024 - 14:06 - Gündem

Yeniden DİSK Genel Başkanı Seçildi

Arzu Çerkezoğlu'nun yeniden genel başkanlık görevine seçilmesi, DİSK 17. Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonuçlarına göre resmi olmayan verilere dayanıyor.