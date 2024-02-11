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Belediyeye ait bina kundaklandı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, olaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Belediyeye ait bina kundaklandı mask
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, olaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Özel, "Kırklareli Belediyemize ait bir binada yaşanan kundaklama girişimini lanetliyorum. Yurttaşlarımıza hizmet etmek amacıyla yürüttüğümüz demokratik seçim yarışının kriminalize edilmesi girişimlerinin karşısında durmaya devam edeceğiz" dedi.

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11 Şub 2024 - 13:50 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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