Belediyeye ait bina kundaklandı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, olaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Özel, "Kırklareli Belediyemize ait bir binada yaşanan kundaklama girişimini lanetliyorum. Yurttaşlarımıza hizmet etmek amacıyla yürüttüğümüz demokratik seçim yarışının kriminalize edilmesi girişimlerinin karşısında durmaya devam edeceğiz" dedi.