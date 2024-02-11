İlişkiniz evliliğe mi gidiyor?

İlişkinizi daha da derinleştirecek ve birlikte geçireceğiniz bir ömür için adım atmanıza yardımcı olacak bazı işaretler olduğuna dikkat çeken Uzman Klinik Psikolog Özgenur Taşkın, “Bir ilişki evliliğe gidiyorsa gelecek planlarına sizi dahil ediyordur.” dedi.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Özgenur Taşkın, bir ilişkinin evliliğe gidip gitmediğini anlamanın yol haritasını çıkardı.

Gelecek planlarına ortaklık evliliğin habercisi olabilir

İlişkinizi daha da derinleştirecek ve birlikte geçireceğiniz bir ömür için adım atmanıza yardımcı olacak bazı işaretler olduğuna dikkat çeken Uzman Klinik Psikolog Özgenur Taşkın, bir ilişki evliliğe gidiyorsa hangi belirtilerin olacağını madde madde şöyle sıraladı:

Gelecek planlarına sizi dahil ediyordur;

Partnerinizin sizi gelecek planlarına dahil etmesi sizinle bir hayat planlıyor anlamına gelebilir. Bu durum ileriki süreçte evliliğe giden bir ilişkinin de habercisi olabilir.

Partneriniz ben değil biz dilini kullanıyordur;

Partnerinizin planları için biz kelimesini kullanması ve birinci tekil şahsı yapılan yeni planlarda kullanmaması oldukça önemli bir belirteçtir.

Arkadaşları ile aynı ortama sokması;

İş arkadaşları ya da yakın arkadaşları ile tanıştırması, sizi hayatının ciddi bir konumuna koyduğunun belirtisi olabilir.

Ailesiyle tanıştırması,

Bireyler genellikle sadece zaman geçirmek için birlikte oldukları kimseleri aileleriyle tanıştırmaz ve ailesinin sorularını yanıtlamak istemez. Partneriniz sizi ailesi ile tanıştırıyorsa, sizin ailenizi de tanımak istiyor olabilir. Aynı zamanda ailesi ile uyumunuzu gözlemlemek istiyor olabilir.

Baş başa daha sık vakit geçirmeye başladıysanız,

Partnerler baş başa daha sık vakit geçirmeye başladıysa, her plana arkadaşlarını dahil etmiyorsa, derin konulara girebiliyorsa bu ilişki yoğunlaşmaya başlamış demektir.

Yanınızda maskeli değil ise,

Sizin yanınızda duygusal zayıflıklarını açığa çıkarıyor ve maskeli bir tutum sergilemiyorsa, size karşı hassasiyetlerinden bahsediyorsa ideal bir ilişkinin yolunu izliyor olabilirsiniz.

Evlilik ile ilgili konular açıyorsa,

Partneriniz sizin evliliğe bakış açınızı öğrenmek istiyor olabilir, bu doğrudan evlilik istediğine dair bir belirti değildir. Fakat eğer sizin de evlilik hakkında olumlu düşünceleriniz varsa bu düşüncelerinizi paylaşmaktan kaçınmayın ve mutlaka partnerinizin düşüncelerini soruyor olun.