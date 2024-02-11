Kavgaya biber gazlı müdahale

Olay, dün akşam saatlerinde Hürriyet Mahallesi, Eylül Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen 4 kişi bilinmeyen bir nedenle tartışarak, kavga etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine sivil polis ekibi geldi. Polisin yanında da tartışmaya devam eden gruba, ekipler biber gazı kullanarak müdahale etti. Taraflara, "Sakin ol, yat yere. Ne yapıyorsunuz burada, polis gelmiş" şeklinde uyarıda bulunan polis, kavgaya müdahale etti. Polis ekipleri, şüphelileri gözaltına alarak polis merkezine götürdü. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayda yaralanan olmazken park halinde bulunan bir otomobilde hasar meydana geldi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.