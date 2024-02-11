Türkiye’nin ilk bilim ve fikir festivalinde başvurular başladı

Gelecekte kanser hastalarının uzayda tedavi edilebilmesine kadar gidebilecek bilimsel keşiflerin önünü açan MESSAGE projesi gibi hayalden gerçeğe dönüşebilecek, keşfedilmemiş her bir fikre açık olan Bilim ve Fikir Festivalinin bu yılki teması “Senin Fikrin, Senin İcadın!”

Üsküdar Üniversitesi’nin İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği çerçevesinde liselere yönelik olarak gerçekleştirdiği Bilim ve Fikir Festivali’nin son başvuru tarihi 15 Mart 2024.

Üsküdar Üniversitesi’nce İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği çerçevesinde liselere yönelik olarak gerçekleştirilen “Bilim ve Fikir Festivali”, bu yıl 9. defa düzenleniyor.

Akut Lenfoblastik lösemi tedavisinde klinik testlere geçme aşamasına gelen yeni bir tedavi yöntemi keşfeden ve son olarak Türk astronot Alper Gezeravcı’nın uzayda gerçekleştirdiği 13 projeden biri olan ve yer çekimsiz ortamdan etkilenen, henüz işlevi keşfedilememiş genlerin bağışıklık sistemiyle ilişkisini araştıran "MESSAGE" deneyini yürüten Üsküdar Üniversitesi 9 yıldır kesintisiz bir şekilde Bilim ve Fikir Festivali düzenliyor.

Festivalin bu yılki teması “Senin Fikrin, Senin İcadın!”. Proje için son başvuru tarihi ise 15 Mart 2024. Projelerin ön değerlendirme sonuçları ise 22 Nisan’da ilan edilecek.

30-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde dereceye giren öğrencilere tüm kategorilerde toplam 300 bin TL ödül dağıtılacak.

Her yıl daha da çok ilgi gören festivalde birbirinden ilginç fikirler yarışırken; gençler üretmenin ve keşfetmenin mutluluğunu, eğlenceli, renkli ve keyifli bir yarışma ortamında deneyimliyor.

Üsküdar Üniversitesi 9. Bilim ve Fikir Festivali’nde bu yıl İstanbul’da eğitim gören lise öğrencileri, Sosyal Bilimler, Fen ve Teknoloji, Sağlık Bilimleri kategorilerinde projeler üretmeye davet ediliyor.