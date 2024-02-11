Kalp Ritim Bozukluğuna Dikkat!

Kalp ritim bozukluğu veya aritmi, kalbin normal ritminden sapma gösteren herhangi bir durumu ifade eder. Kalbin normalde belirli bir düzende ve hızda atması gerekmektedir. Ancak bazı durumlarda, kalp atışları düzensiz olabilir, çok hızlı veya çok yavaş olabilir. Bu durumlar aritmi olarak adlandırılır.

Aritmiler çeşitli türlerde olabilir:

*Taşikardi: Kalp atışlarının normalden daha hızlı olması durumudur. Sinüs taşikardisi gibi farklı alt tipleri bulunmaktadır.

*Bradiaritmiler: Kalp atışlarının normalden daha yavaş olması durumudur. Sinüs bradikardisi gibi örnekleri vardır.

*Atriyal Fibrilasyon (AFib): Kalbin üst odacıklarından biri olan atriumda düzensiz ve hızlı atışlar oluşur. Bu durum, kalbin düzenli ve etkili bir şekilde kan pompalayamamasına neden olabilir.

*Ventriküler Fibrilasyon (VFib): Kalbin alt odacıklarından biri olan ventriküllerde ani ve düzensiz kasılmalar meydana gelir. Bu durum ciddi bir durum olup kalp durmasına neden olabilir.

Aritmiler genellikle çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir:

*Kalp hastalıkları

*Hipertansiyon

*Kalp yetmezliği

*Elektrolit dengesizlikleri

*Genetik faktörler

* Sigara kullanımı veya alkol tüketimi gibi zararlı alışkanlıklar

*Stres veya anksiyete gibi psikolojik durumlar

Çoğu aritmi semptomları hafif olabilir veya kişi hiçbir belirti hissetmeyebilir. Ancak bazı durumlarda, kalp çarpıntısı, nefes darlığı, göğüs ağrısı, bayılma hissi gibi semptomlar ortaya çıkabilir.